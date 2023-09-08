Укрбудінвестбанк

riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.
Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.
Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося. На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80
Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября. Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего. Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57. У бумажников простой гривны месяц. В общем и целом, будут потери у всех. Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
deneg net написав:Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября. Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего. Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57. У бумажников простой гривны месяц. В общем и целом, будут потери у всех. Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося. На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80[/quote] Це вони зробили, щоб їх не поминали лихим.[/quote] Треба віддати їм належне - в останні дні вони намагалися повернути кошти. Особисто я в середу забрав свій вклад, щоправда частуну гривнею, але не треба чекати виплат від фонду і курс запропонували краще