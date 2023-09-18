Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних

riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.
Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.
Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося. На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80
Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября. Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего. Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57. У бумажников простой гривны месяц. В общем и целом, будут потери у всех. Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
deneg net написав:Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября. Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего. Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57. У бумажников простой гривны месяц. В общем и целом, будут потери у всех. Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
Треба віддати їм належне - в останні дні вони намагалися повернути кошти. Особисто я в середу забрав свій вклад, щоправда частуну гривнею, але не треба чекати виплат від фонду і курс запропонували краще
очікую на виплати планую купити в нормальному банку облігації вже були допроси після 400к потім після 1000к подивимось як буде з виплати по Фонду на інвестиційний рахунок для покупки ОВДП мене взагалі вже починає бентежить думка про блокування банками рахунків тому що розкрити банківську таємницю можливо за рішенням суду або коли ВИ особисто дозволили використовувати ваші особисті дані і отримали від ДЕРЖАВИ виплати
Когда напишут, что начинаются выплаты, идти с ПАСПОРТОМ и КОДОМ IПН в один из банков, уполномеченных на эти выплаты (список банков будет в объявлении о выплатах), или получать дистанционно. Дистанционно проще всего в Приват-банке, но тоже сообщат список тех банков, в которых можно дистанционно.