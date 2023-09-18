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Укрбудінвестбанк - віднесений
до категорії неплатоспроможних

Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних 3.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:08

  vkladchiik написав:
  Solar_simfi написав:В рекрути забирають по п'ятницях. Хех.


Формально все вірно, в п'ятницю, 8-го зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html

Чомусь згадався фільм "Дураки умирают по пятницам". :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:47

  riwalir написав:
  demichh написав:
  riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.

Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.


Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося.
На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80

Це вони зробили, щоб їх не поминали лихим.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:09

Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября.
Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего.
Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57.
У бумажников простой гривны месяц.
В общем и целом, будут потери у всех.
Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:10

  vkladchiik написав:Укрбудінвестбанк визнано неплатоспроможним – тепер туди зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html

Ну и пусть, зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:53

Re: Укрбудінвестбанк

Пойдет ли за этим банком Познякижилстрой и Тарян груп?
ИМХО - да
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:21

  deneg net написав:Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября.
Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего.
Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57.
У бумажников простой гривны месяц.
В общем и целом, будут потери у всех.
Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
банк встиг купити на 200000 грн по одному ІПН?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:26

Треба віддати їм належне - в останні дні вони намагалися повернути кошти. Особисто я в середу забрав свій вклад, щоправда частуну гривнею, але не треба чекати виплат від фонду і курс запропонували краще
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:37

виплати Фонд

очікую на виплати
планую купити в нормальному банку облігації
вже були допроси після 400к
потім після 1000к
подивимось як буде з виплати по Фонду на інвестиційний рахунок для покупки ОВДП
мене взагалі вже починає бентежить думка про блокування банками рахунків
тому що розкрити банківську таємницю можливо за рішенням суду або коли ВИ особисто дозволили використовувати ваші особисті дані і отримали від ДЕРЖАВИ виплати
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:16

Re: Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспромо

А який порядок повернення? один депозит застряг.
підкажіть
не думаю шо це просто сидіти чекати поки хтось подзвонить
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:36

  daap написав:А який порядок повернення? один депозит застряг.
підкажіть
не думаю шо це просто сидіти чекати поки хтось подзвонить


Регулярно проверять сайт ФГВФО:
https://www.fg.gov.ua/novini-ta-media/novini

Когда напишут, что начинаются выплаты, идти с ПАСПОРТОМ и КОДОМ IПН в один из банков, уполномеченных на эти выплаты (список банков будет в объявлении о выплатах), или получать дистанционно. Дистанционно проще всего в Приват-банке, но тоже сообщат список тех банков, в которых можно дистанционно.
Вкладник-21
 
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