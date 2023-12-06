Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних

У меня аналогично, Фонд говорит, что это глюк в Дие. Деньги получил в банке-агенте за 5 мин без проблем.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 жов, 2023 12:04
Додано: Сер 11 жов, 2023 12:58
По ОЩАДУ.
Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .
Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!
Никаких доверенностей!!!!
Додано: Сер 11 жов, 2023 13:54
Додано: Сер 11 жов, 2023 13:54
Re: Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспромо
Без відвідування відділень комусь вдалось отримати виплати?
Додано: Сер 11 жов, 2023 14:20
Додано: Сер 11 жов, 2023 15:07
Додано: Сер 11 жов, 2023 15:09
Додано: Сер 11 жов, 2023 15:49
Додано: Сер 11 жов, 2023 16:25
Re: Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспромо
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:33
Знов ?
Shanovnyj klient! Ukrbudinvestbank dlia unyknennia shtranykh sanktsii pohasit borg 20grn. Rekvizyty za tel 0800219797
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