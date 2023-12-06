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Укрбудінвестбанк - віднесений
до категорії неплатоспроможних

Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 31323334>

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Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспроможних 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 12:04

  daap написав:Доброго. а шо значить в ДІЇ таке:

На жаль, отримання виплати зараз недоступне. У вас є обтяження.
Будь ласка, зверніться до ФГВ ..."

шо таке обтяження? не натягував я нікого


У меня аналогично, Фонд говорит, что это глюк в Дие. Деньги получил в банке-агенте за 5 мин без проблем.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 12:58

По ОЩАДУ.

Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .

Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!

Никаких доверенностей!!!!
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 13:54

  Evgeny написав:По ОЩАДУ.

Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .

Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!

Никаких доверенностей!!!!

В Приват-24 все и сразу.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 13:54

Re: Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспромо

Без відвідування відділень комусь вдалось отримати виплати?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 14:20

  nord написав:
  Evgeny написав:По ОЩАДУ.

Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .

Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!

Никаких доверенностей!!!!

В Приват-24 все и сразу.

Нет. Там больше 100к в день не выдадут
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 15:07

  Evgeny написав:По ОЩАДУ.

Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .

Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!

Никаких доверенностей!!!!

Готівку через касу?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 15:09

  nord написав:
  Evgeny написав:По ОЩАДУ.

Сумму от ФГФВЛ выдают ВСЮ И СРАЗУ.
У меня сумма больше 100к грн.
Я лично уже все получил сегодня .

Ощад единственный банк кто выдаёт все и сразу !!!

Никаких доверенностей!!!!

В Приват-24 все и сразу.
виплата на картку для виплат, а далі замовлення готівки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 15:49

  V2 написав:Без відвідування відділень комусь вдалось отримати виплати?

В Пумбі натиснув одну кнопку, і все виплатилось
Housane
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 16:25

Re: Укрбудінвестбанк - віднесений до категорії неплатоспромо

  Housane написав:В Пумбі натиснув


теж натиснув і все... а шо, куди .. неясно
просто "заявку прийнято" і все.


upd

через годину прийшли гроші. оце так автоматизм. нічого непотрібно було вказувать
просто одна кнопка і гроші на картці
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:33

Знов ?

Shanovnyj klient! Ukrbudinvestbank dlia unyknennia shtranykh sanktsii pohasit borg 20grn. Rekvizyty za tel 0800219797
sens
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