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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
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24589
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:09
24589 написав:
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!
Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:01
flysoulfly написав: 24589 написав:
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!
Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
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24589
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:31
не знаю, как сейчас
24589 написав: flysoulfly написав: 24589 написав:
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!
Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
(давно не юзал, тарифы меняли...),
но до начала мая на Економ карту ЛЮБОЕ безнал.пополнение было платное, кроме как депозитными деньгами. (про остальное нетривиальное, типа пенсионные итп, - не вникал)
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flysoulfly
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