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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:24

  Hemi написав:
  reef написав:
  Hemi написав:Звідки ви це взяли?

Прийшло в додаток таке повідомлення:
"Зміна тарифного плану "PRO-Запас" на "Базова картка"

Шановний клієнте, з 16 січня 2025 року тарифний план «PRO-Запас» припиняє свою дію. Ваш рахунок буде автоматично переведено на новий тарифний план «Базова картка», який пропонує вигідні умови для щоденних фінансових операцій."
https://www.ukrgasbank.com/bazova_k

Мені ці падлюки нічого в додаток не прислали.
П.С. тепер головне питання, щоб вони не відморозились та заплатили за 15 днів січня

Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 10:35

  reef написав:Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.

Немає нічого. Тільки спамили рекламою екогаманця. Кажу ж падлюки
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:59

  Hemi написав:
  reef написав:Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.

Немає нічого. Тільки спамили рекламою екогаманця. Кажу ж падлюки

Та сама картина.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:23

Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:56

  Boundless написав:Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло

Цікаве питання :|
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:03

  reef написав:
  Boundless написав:Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло

Цікаве питання :|
тільки натурний експеримент покаже.
flysoulfly
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:33

  Boundless написав:Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло


Начебто в тарифах все однознасно прописано

3.3.3. Видача інших коштів
Видача готівки в касах АБ "УКРГАЗБАНК" без використання платіжної картки за рахунок власних коштів
0,5% від суми +1,00грн - у гривні, валюта - не тарифікується

3.4. Видача готівки за рахунок власних коштів з використанням картки, без ПДВ:

в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"
0,5% від суми +1,00грн - у гривні, валюта - не тарифікується
riwalir
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