UGB еко банк країни
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:15
Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77
Повідомлень: 1986
З нами з: 04.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:27
Алексей77 написав:
Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
Navegantes
Повідомлень: 140
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:56
Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Howl
Повідомлень: 6196
З нами з: 08.03.18
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1116 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 25 лют, 2025 13:14
Howl написав: Алексей77
, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
Алексей77
Повідомлень: 1986
З нами з: 04.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лют, 2025 13:21
Алексей77 написав: Howl написав: Алексей77
, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
В моєму попередньому дописі є посилання на сторінку банку, де є файл "Ліміти на операції з платіжними картками". Два кліки і вся інфо у вас перед очима.
Navegantes
Повідомлень: 140
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
279
241627
Вів 25 лют, 2025 08:09 sens
328
144850
Суб 22 лют, 2025 16:57 valya
1619
721043