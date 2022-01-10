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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:15

Re: UGB еко банк країни

Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:27

  Алексей77 написав:Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.


https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:56

Re: UGB еко банк країни

Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:14

  Howl написав:Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.

Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:21

  Алексей77 написав:
  Howl написав:Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.

Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?


В моєму попередньому дописі є посилання на сторінку банку, де є файл "Ліміти на операції з платіжними картками". Два кліки і вся інфо у вас перед очима.
Navegantes
 
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