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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:14

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html
я не вдавався у деталі... Тобто схема бездепозитного виходу без комісії після онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася :?:

Безкоштовно тільки через 3 місяці
ніколи не відкривав тут 3 міс.депо щоб зняти валюту без комісії.
Все працювало й без депо.

Ну й хрін з ними.
померла то померла[/quote]
Безкоштовно,лише через депозит,або через касу по іншому курсу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:05

Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
ГеннадийUA
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