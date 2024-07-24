|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 08:14
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
я не вдавався у деталі... Тобто схема бездепозитного
виходу без комісії
після онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася
Безкоштовно тільки через 3 місяці
ніколи не відкривав тут 3 міс.депо щоб зняти валюту без комісії.
Все працювало й без депо.
Ну й хрін з ними.
померла то померла[/quote]
Безкоштовно,лише через депозит,або через касу по іншому курсу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17227
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 17 лип, 2024 09:05
Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:23
ГеннадийUA написав:
Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
Такі ж умови в Моно , тільки все онлайн - від купівлі овдп до закриття депозиту
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17227
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 24 лип, 2024 09:46
ГеннадийUA написав:
Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
Я так розумію,що ці ОВДП обліковуються у депозитарії Укрексіму, тобто варіанту вивести на картку іншого банку - немає в принципі, так?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6194
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 24 лип, 2024 09:53
ГеннадийUA написав:
Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
Вибачте, у мене взагалі трохи інше запитання: 0,8% від загальної суми може з'їсти весь прибуток від розміщення ОВДП, а якщо це були якісь короткострокові папери (на 3 місяці) - навіть теоретично у мінус загнати? Так?
Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:08
А які там взагалі умови по валютним ОВДП, де це можна подивитися? Десь є посилання, поділіться, будьте ласкаві.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6194
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:54
ShtormK написав:
Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
Ну смотря что считать "потерями" - если просто неуемное желание не платить никакого комиса тогда меняйте виплату по бумаге с "депозитки" на "оптималку" - на нее зачисление без комиса, но снятие с комисом, поэтому следующим шагом после погашения бумаги должно быть размещение денег на депо с "оптималки" с возвратом на "депозитку". И все будет без комиса (если к тому времени Сима что-нибудь новое не придумает). Минимальный срок депо в валюте - 93 дня. Ставки так себе - 1,15 годовых (при сумме от 1000 до 10000 USD) или 1.3 годовых (при сумме от 10000 до 100000 USD). При оформлении депо в приложении возможен бонус - доп.0,1% к ставке по депо в баксе
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|