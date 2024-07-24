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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 26272829 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрексiмбанк 3.5 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 3 Всього голосів : 6 Додано: Вів 02 лип, 2024 08:14 flysoulfly написав: flysoulfly написав: lara_08 написав: З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.

https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування. я не вдавався у деталі... Тобто схема бездепозитного виходу без комісії після онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася я не вдавався у деталі... Тобто схемавиходупісля онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася

Безкоштовно тільки через 3 місяці Безкоштовно тільки через 3 місяці ніколи не відкривав тут 3 міс.депо щоб зняти валюту без комісії.

Все працювало й без депо.



Ну й хрін з ними.

померла то померла[/quote]

Безкоштовно,лише через депозит,або через касу по іншому курсу ніколи не відкривав тут 3 міс.депо щоб зняти валюту без комісії.Все працювало й без депо.Ну й хрін з ними.померла то померла[/quote]Безкоштовно,лише через депозит,або через касу по іншому курсу sens

Повідомлень: 17227 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 09:05 Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".

Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.

Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає. ГеннадийUA

Повідомлень: 268 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 14:23 ГеннадийUA написав: Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".

Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.

Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає. Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Такі ж умови в Моно , тільки все онлайн - від купівлі овдп до закриття депозиту Такі ж умови в Моно , тільки все онлайн - від купівлі овдп до закриття депозиту sens

Повідомлень: 17227 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 09:46 ГеннадийUA написав: Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".

Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.

Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає. Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Я так розумію,що ці ОВДП обліковуються у депозитарії Укрексіму, тобто варіанту вивести на картку іншого банку - немає в принципі, так? Я так розумію,що ці ОВДП обліковуються у депозитарії Укрексіму, тобто варіанту вивести на картку іншого банку - немає в принципі, так? Искатель Повідомлень: 6194 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1021 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 09:53 ГеннадийUA написав: Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".

Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.

Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає. Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Вибачте, у мене взагалі трохи інше запитання: 0,8% від загальної суми може з'їсти весь прибуток від розміщення ОВДП, а якщо це були якісь короткострокові папери (на 3 місяці) - навіть теоретично у мінус загнати? Так?

Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат? Вибачте, у мене взагалі трохи інше запитання: 0,8% від загальної суми може з'їсти весь прибуток від розміщення ОВДП, а якщо це були якісь короткострокові папери (на 3 місяці) - навіть теоретично у мінус загнати? Так?Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат? ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 291 З нами з: 12.05.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 10:08 А які там взагалі умови по валютним ОВДП, де це можна подивитися? Десь є посилання, поділіться, будьте ласкаві. Искатель Повідомлень: 6194 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1021 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 10:54 Re: Укрексiмбанк ShtormK написав: Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат? Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат? Ну смотря что считать "потерями" - если просто неуемное желание не платить никакого комиса тогда меняйте виплату по бумаге с "депозитки" на "оптималку" - на нее зачисление без комиса, но снятие с комисом, поэтому следующим шагом после погашения бумаги должно быть размещение денег на депо с "оптималки" с возвратом на "депозитку". И все будет без комиса (если к тому времени Сима что-нибудь новое не придумает). Минимальный срок депо в валюте - 93 дня. Ставки так себе - 1,15 годовых (при сумме от 1000 до 10000 USD) или 1.3 годовых (при сумме от 10000 до 100000 USD). При оформлении депо в приложении возможен бонус - доп.0,1% к ставке по депо в баксе Ну смотря что считать "потерями" - если просто неуемное желание не платить никакого комиса тогда меняйте виплату по бумаге с "депозитки" на "оптималку" - на нее зачисление без комиса, но снятие с комисом, поэтому следующим шагом после погашения бумаги должно быть размещение денег на депо с "оптималки" с возвратом на "депозитку". И все будет без комиса (если к тому времени Сима что-нибудь новое не придумает). Минимальный срок депо в валюте - 93 дня. Ставки так себе - 1,15 годовых (при сумме от 1000 до 10000 USD) или 1.3 годовых (при сумме от 10000 до 100000 USD). При оформлении депо в приложении возможен бонус - доп.0,1% к ставке по депо в баксе WallNutPen Повідомлень: 1183 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 26272829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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