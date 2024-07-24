Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування". Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів. Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування". Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів. Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
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ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування". Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів. Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
Я так розумію,що ці ОВДП обліковуються у депозитарії Укрексіму, тобто варіанту вивести на картку іншого банку - немає в принципі, так?
ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування". Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів. Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
Вибачте, у мене взагалі трохи інше запитання: 0,8% від загальної суми може з'їсти весь прибуток від розміщення ОВДП, а якщо це були якісь короткострокові папери (на 3 місяці) - навіть теоретично у мінус загнати? Так? Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
ShtormK написав:Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
Ну смотря что считать "потерями" - если просто неуемное желание не платить никакого комиса тогда меняйте виплату по бумаге с "депозитки" на "оптималку" - на нее зачисление без комиса, но снятие с комисом, поэтому следующим шагом после погашения бумаги должно быть размещение денег на депо с "оптималки" с возвратом на "депозитку". И все будет без комиса (если к тому времени Сима что-нибудь новое не придумает). Минимальный срок депо в валюте - 93 дня. Ставки так себе - 1,15 годовых (при сумме от 1000 до 10000 USD) или 1.3 годовых (при сумме от 10000 до 100000 USD). При оформлении депо в приложении возможен бонус - доп.0,1% к ставке по депо в баксе