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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07
Искатель написав: WallNutPen написав:
Искатель - не берут. По крайней мере по военным точно не берут
А валютные ОВГЗ, которые они продают, - военные? Интересует именно валюта.
я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
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WallNutPen
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