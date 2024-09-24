я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:07
Звонил в банк, перезвонили, рассказали.
1. Для покупки ОВГЗ нужно открытие текущего счета, на который завести валюту для покупки. Открытие тек.счета - 250 грн.
2. Комиссий других - действительно нет.
3. По окончанию - только через депозит на 3 месяца, других вариантов вывести без комиссии нет. С самого текущего снятие - с комиссией 1%.
Скучно и неинтересно. Уж лучше в Сенсе.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:14
оце так
виявляється ця річ досі існує і працює....
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:19
Re: Укрексiмбанк
Закрывать нужно "оптимальные" валютные карты - с 1.10 будет брать по 25 грн в месяц. Причем эксим умеет в минус брать - в додатке высветит 0, а в выписке "нарахування комісії".
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