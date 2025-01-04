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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07

  Искатель написав:
  WallNutPen написав:Искатель - не берут. По крайней мере по военным точно не берут

А валютные ОВГЗ, которые они продают, - военные? Интересует именно валюта.

я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:07

Звонил в банк, перезвонили, рассказали.
1. Для покупки ОВГЗ нужно открытие текущего счета, на который завести валюту для покупки. Открытие тек.счета - 250 грн.
2. Комиссий других - действительно нет.
3. По окончанию - только через депозит на 3 месяца, других вариантов вывести без комиссии нет. С самого текущего снятие - с комиссией 1%.
Скучно и неинтересно. Уж лучше в Сенсе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:14

оце так
виявляється ця річ досі існує і працює.... :shock:
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https://bonus.eximb.com/catalog?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:19

Re: Укрексiмбанк

Закрывать нужно "оптимальные" валютные карты - с 1.10 будет брать по 25 грн в месяц. Причем эксим умеет в минус брать - в додатке высветит 0, а в выписке "нарахування комісії".
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:59

  a77 написав:Закрывать нужно "оптимальные" валютные карты - с 1.10 будет брать по 25 грн в месяц. Причем эксим умеет в минус брать - в додатке высветит 0, а в выписке "нарахування комісії".


Небольшое уточнение/памятка.
С чата сайта.
Якщо на момент оплати комісії на рахунку "0" в мінус не спишеться, але коли буде зарахування комісія буде списана за останній місяць.


П.с. на личном опыте эту новую комиссию пока не проверял.

П.с2. А то у меня одноразовые 50 грн (1.33$) "за открытие карты" списало потом , задним числом спустя пару месяцев, когда бабки просто переночевали на карте. А до того фиг поймешь, взяли или не взяли тебя на счетчик :D
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:33

  a77 написав:
у меня одноразовые 50 грн (1.33$) "за открытие карты" списало потом , задним числом спустя пару месяцев, когда бабки просто переночевали на карте.

А до того фиг поймешь, взяли или не взяли тебя на счетчик :D
да, что-то аналогичное у меня тоже было, в карусельный разгар.
Только даже не переночевали, а за пару часов СЕП зашедший был побрит.
Причем, мне кажется, был мой про¥оπ, бо тот СЕП - я видел - зашел полной суммой, но я отвлекся куда-то и не моментом конвертировал.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:06

Знову ексім бонус прокинувся ))
---
Вітаємо!


Пам'ятаєте про традицію розпочинати новий рік з хороших звичок: спорт, правильне харчування...?

А як вам така звичка: щоразу витративши 1000 грн – отримувати 100 грн бонусами!

Як це можливо?

Розраховуйтеся карткою Visa від Укрексімбанку на Aliexpress, Amazon, Apple, Bolt, Google, Megogo, Netflix, Spotify, Uber, YouTube – та отримуйте бонуси за кожні 1000 грн транзакцій.


Період акції: з 1 січня до 31 березня 2025 року включно.


Термін дії бонусів: до 30 квітня 2025 року включно.


Максимально на місяць: 500 бонусів.

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:04

  greenozon написав:Пам'ятаєте про традицію :
щоразу витративши 1000 грн – отримувати 100 грн бонусами!
Розраховуйтеся карткою Visa від Укрексімбанку на Aliexpress, Amazon, Apple, Bolt, Google, Megogo, Netflix, Spotify, Uber, YouTube – та отримуйте бонуси за кожні 1000 грн транзакцій.
Період акції: з 1 січня до 31 березня 2025 року включно.
Термін дії бонусів: до 30 квітня 2025 року включно.
Максимально на місяць: 500 бонусів.
тут 1 бонус = 1 грн грязными ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 13:31

Новорічні щедроти від Ексіма:

01.01.2025 будуть змінені ліміти з видачі готівки з Карткового рахунка в інших банках України:

-за Тарифними пакетами "Оптимальний"/"Зарплатний"/"Бюджетний" - у сумі до 20 000,00 грн. на місяць - включено у вартість обслуговування Карткового рахунку, у сумі від 20 000,01 грн. на місяць - 1,5 % від суми операції + 7 грн.;

також по "Преміум" пакетам збільшені ліміти.
KVV
 
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