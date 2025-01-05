я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:07
Звонил в банк, перезвонили, рассказали.
1. Для покупки ОВГЗ нужно открытие текущего счета, на который завести валюту для покупки. Открытие тек.счета - 250 грн.
2. Комиссий других - действительно нет.
3. По окончанию - только через депозит на 3 месяца, других вариантов вывести без комиссии нет. С самого текущего снятие - с комиссией 1%.
Скучно и неинтересно. Уж лучше в Сенсе.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:14
оце так
виявляється ця річ досі існує і працює....
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:19
Re: Укрексiмбанк
Закрывать нужно "оптимальные" валютные карты - с 1.10 будет брать по 25 грн в месяц. Причем эксим умеет в минус брать - в додатке высветит 0, а в выписке "нарахування комісії".
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:59
Небольшое уточнение/памятка.
С чата сайта.
П.с. на личном опыте эту новую комиссию пока не проверял.
П.с2. А то у меня одноразовые 50 грн (1.33$) "за открытие карты" списало потом , задним числом спустя пару месяцев, когда бабки просто переночевали на карте. А до того фиг поймешь, взяли или не взяли тебя на счетчик
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:33
да, что-то аналогичное у меня тоже было, в карусельный разгар.
Только даже не переночевали, а за пару часов СЕП зашедший был побрит.
Причем, мне кажется, был мой про¥оπ, бо тот СЕП - я видел - зашел полной суммой, но я отвлекся куда-то и не моментом конвертировал.
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:06
Знову ексім бонус прокинувся ))
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Вітаємо!
Пам'ятаєте про традицію розпочинати новий рік з хороших звичок: спорт, правильне харчування...?
А як вам така звичка: щоразу витративши 1000 грн – отримувати 100 грн бонусами!
Як це можливо?
Розраховуйтеся карткою Visa від Укрексімбанку на Aliexpress, Amazon, Apple, Bolt, Google, Megogo, Netflix, Spotify, Uber, YouTube – та отримуйте бонуси за кожні 1000 грн транзакцій.
Період акції: з 1 січня до 31 березня 2025 року включно.
Термін дії бонусів: до 30 квітня 2025 року включно.
Максимально на місяць: 500 бонусів.
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:04
тут 1 бонус = 1 грн грязными ?
Додано: Суб 04 січ, 2025 13:31
Новорічні щедроти від Ексіма:
01.01.2025 будуть змінені ліміти з видачі готівки з Карткового рахунка в інших банках України:
-за Тарифними пакетами "Оптимальний"/"Зарплатний"/"Бюджетний" - у сумі до 20 000,00 грн. на місяць - включено у вартість обслуговування Карткового рахунку, у сумі від 20 000,01 грн. на місяць - 1,5 % від суми операції + 7 грн.;
також по "Преміум" пакетам збільшені ліміти.
Додано: Нед 05 січ, 2025 21:57
Re: Укрексiмбанк
Сумний якийсь банк.
Так ніби з минулого сторіччя.
Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?
Вже рік хочу з нього піти, але на фронті то складнувато, трясця... 😒
Багато прибутку від нього у держави?
Чи самі збитки, ще й репутаційні? 🤔
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