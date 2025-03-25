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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 22:10
Bobua написав:
Сумний якийсь банк.
Так ніби з минулого сторіччя.
Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?
🤔
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема )
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Додано: Пон 06 січ, 2025 23:59
a77 написав: Bobua написав:
Убогий інет-банкінг
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Мож
:D
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни
Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час
а у Жлобуса всі операції показує (вчасно) ? повернення лікпеями коштів за відмінену оплату не побачиш тижнями
Правекс й Радабанктихенько наступного дня
знімуть комісію в мінус з картки за зняття валюти
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:06
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