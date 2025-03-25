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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 22:10

  Bobua написав:Сумний якийсь банк.

Так ніби з минулого сторіччя.
Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?

🤔

:D
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема ) :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:59

  a77 написав:
  Bobua написав:Убогий інет-банкінг
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Мож
:D
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни

Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час
:mrgreen: а у Жлобуса всі операції показує (вчасно) ? повернення лікпеями коштів за відмінену оплату не побачиш тижнями

Правекс й Радабанктихенько наступного дня знімуть комісію в мінус з картки за зняття валюти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:06

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