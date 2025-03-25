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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 28293031 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрексiмбанк 3.5 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 3 Всього голосів : 6 Додано: Нед 05 січ, 2025 22:10 Bobua написав: Сумний якийсь банк.



Так ніби з минулого сторіччя.

Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.

Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?



🤔 Сумний якийсь банк.Так ніби з минулого сторіччя.Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?



Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема ) Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема ) a77 Повідомлень: 176 З нами з: 11.01.24 Подякував: 21 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 23:59 a77 написав: Bobua написав: Убогий інет-банкінг

Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Мож Убогий інет-банкінгНиці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Мож :D

Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни



Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час :DЦе ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіниІндустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час а у Жлобуса всі операції показує (вчасно) ? повернення лікпеями коштів за відмінену оплату не побачиш тижнями



Правекс й Радабанктихенько наступного дня знімуть комісію в мінус з картки за зняття валюти а у Жлобуса всі операції показує (вчасно) ? повернення лікпеями коштів за відмінену оплату не побачиш тижнямиПравекс й Радабанкзнімуть комісію в мінус з картки за зняття валюти flysoulfly Повідомлень: 5800 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1834 раз. Подякували: 326 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 бер, 2025 17:06 Вітаємо.



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