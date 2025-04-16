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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 22:10

  Bobua написав:Сумний якийсь банк.

Так ніби з минулого сторіччя.
Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”.
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?

🤔

:D
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема ) :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:59

  a77 написав:
  Bobua написав:Убогий інет-банкінг
Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Мож
:D
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни

Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час
:mrgreen: а у Жлобуса всі операції показує (вчасно) ? повернення лікпеями коштів за відмінену оплату не побачиш тижнями

Правекс й Радабанктихенько наступного дня знімуть комісію в мінус з картки за зняття валюти :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:06

Вітаємо.

Час летить дуже швидко, ось і до закінчення нашої акції залишається всього 7 днів.

Та ви ще встигаєте!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 10:41

  greenozon написав:Та ви ще встигаєте!

Отримуйте 100 бонусів за кожні 1000 грн транзакцій вашою карткою Visa від Укрексімбанку

порізали кредитки, а тепер хочуть транзакцій...дивні люди
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 12:43

  KVV написав:порізали кредитки, а тепер хочуть транзакцій...дивні люди

Трошки агонія:
Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 09:27

  klug написав:
  KVV написав:порізали кредитки, а тепер хочуть транзакцій...дивні люди

Трошки агонія:
Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова

"Укрексімбанк створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава. Згідно з даними НБУ на 1 січня 2025 року, банк за загальними активами посідав 3-тє місце з показником 315,5 млрд грн серед 61 активних банків (роком раніше – 285,4 млрд грн). Його чистий прибуток за підсумками року становив 5,56 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік".
Всі б так агонізували... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 15:53

nord
Не все визначається лише прибутком. Поцікавтеся спочатку, що так таке нормативи достатності капіталу, чому вони існує, які є інші нормативи для фінансового скорингу банків, тоді буде про що говорити. Постійні доливання з бюджету у цю чорну діру вже трохи дістали фінансових донорів, що його наповнюють.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 16:32

klug
Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого кварталу.
Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів: https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... l#:~:text=Укрексімбанк%20залучає%20100%20мільйонів%20євро%20від%20ЄІБ%20для%20підтримки%20економічної%20стійкості%20приватних%20підприємств,-12%2F02%2F2025&text=Державний%20Укрексімбанк%20в%20рамах%20ініціативи,на%20суму%20100%20мільйонів%20євро.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:50

  de Montaigne написав:klug
Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого кварталу.
Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів: https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... l#:~:text=Укрексімбанк%20залучає%20100%20мільйонів%20євро%20від%20ЄІБ%20для%20підтримки%20економічної%20стійкості%20приватних%20підприємств,-12%2F02%2F2025&text=Державний%20Укрексімбанк%20в%20рамах%20ініціативи,на%20суму%20100%20мільйонів%20євро.

То і добре.
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 01:43

  de Montaigne написав:Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого квартал

А Ви очікували, що вони Вам скажуть, що у них роками руки стирчать з *упи і без штучної нирки від держави вони вже давно пішли б на вихід?
  de Montaigne написав:Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів

Мова не йшла про те, що з Ексімом ніхто поважний не хоче працювати. За цією і багатьма іншими програмами гроші йдуть в економіку, а не Ексіму. Мова йшла про те, що донори не люблять, коли гроші, що вони заливають в бюдежт країни, замість економіки зв'язуються у таких от державний суб'єктах горе-господарювання і це викликає питання до держави кожного разу, як вона просить ще грошей. Ексім явно і далі буде жити, але всім було б простіше, якби замість розпивання кави та побиття журналістів, вони б сконцентрувалися на задачах з більшою економічною доцільністю - тоді було б більше користі і менше запитань.
klug
 
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