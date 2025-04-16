Додано: Вів 15 кві, 2025 09:27

Його чистий прибуток за підсумками року становив 5,56 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік

"Укрексімбанк створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава. Згідно з даними НБУ на 1 січня 2025 року, банк за загальними активами посідав 3-тє місце з показником 315,5 млрд грн серед 61 активних банків (роком раніше – 285,4 млрд грн).".Всі б так агонізували...