Так ніби з минулого сторіччя. Убогий інет-банкінг. Більше схожий на зомбі своїм “функціоналом”. Ниці комісії, які не покажуть клієнту, поки не буде надто пізно... Можливо, все треба слати, спочатку по 1 одиниці валюти, але х.з. скільки у них там закладено ще й бомб типу “мін.сума”...?
🤔
Це ви мабуть ще не бачили проривні застосунки і кабіни Коміна (де наприклад щоб почати оформлювати депо , треба у параметрах спочатку вибрати кількість днів), Індустріала чи Біса (де операції або не показуються деякі, або через деякий довгий час , а оформлення депо онлайн - unreal, так як такого функціоналу просто нема )
"Укрексімбанк створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава. Згідно з даними НБУ на 1 січня 2025 року, банк за загальними активами посідав 3-тє місце з показником 315,5 млрд грн серед 61 активних банків (роком раніше – 285,4 млрд грн). Його чистий прибуток за підсумками року становив 5,56 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік". Всі б так агонізували...
nord Не все визначається лише прибутком. Поцікавтеся спочатку, що так таке нормативи достатності капіталу, чому вони існує, які є інші нормативи для фінансового скорингу банків, тоді буде про що говорити. Постійні доливання з бюджету у цю чорну діру вже трохи дістали фінансових донорів, що його наповнюють.
klug Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого кварталу. Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів: https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... l#:~:text=Укрексімбанк%20залучає%20100%20мільйонів%20євро%20від%20ЄІБ%20для%20підтримки%20економічної%20стійкості%20приватних%20підприємств,-12%2F02%2F2025&text=Державний%20Укрексімбанк%20в%20рамах%20ініціативи,на%20суму%20100%20мільйонів%20євро.
de Montaigne написав:klug Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого кварталу. Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів: https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... l#:~:text=Укрексімбанк%20залучає%20100%20мільйонів%20євро%20від%20ЄІБ%20для%20підтримки%20економічної%20стійкості%20приватних%20підприємств,-12%2F02%2F2025&text=Державний%20Укрексімбанк%20в%20рамах%20ініціативи,на%20суму%20100%20мільйонів%20євро.
de Montaigne написав:Як пояснили мені у самому банку, вказані проблеми були повʼязані із збільшенням ставки оподаткування, відтак очікують на врегулювання капіталу вже по результатам першого квартал
А Ви очікували, що вони Вам скажуть, що у них роками руки стирчать з *упи і без штучної нирки від держави вони вже давно пішли б на вихід?
de Montaigne написав:Ну і на рахунок "знервованості" іноземних партнерів
Мова не йшла про те, що з Ексімом ніхто поважний не хоче працювати. За цією і багатьма іншими програмами гроші йдуть в економіку, а не Ексіму. Мова йшла про те, що донори не люблять, коли гроші, що вони заливають в бюдежт країни, замість економіки зв'язуються у таких от державний суб'єктах горе-господарювання і це викликає питання до держави кожного разу, як вона просить ще грошей. Ексім явно і далі буде жити, але всім було б простіше, якби замість розпивання кави та побиття журналістів, вони б сконцентрувалися на задачах з більшою економічною доцільністю - тоді було б більше користі і менше запитань.