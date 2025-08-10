RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 14:35

тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма :)

"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."
KVV
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:08

  KVV написав:тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма :)

"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."

https://today.ua/481023-velikij-derzhav ... j-krayini/
Оптимізація відділеннь теж присутня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:43

  sens написав:
  KVV написав:тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма :)

"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."

https://today.ua/481023-velikij-derzhav ... j-krayini/
Оптимізація відділеннь теж присутня

И это только то закрывается в четвертом квартале. В третьем тоже будет закрытие. По крайней мере в Запорожье единственное отделение будет работать только до середины сентября, после чего на выход.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:11

  sens написав:
  KVV написав:тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма :)

"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."

https://today.ua/481023-velikij-derzhav ... j-krayini/
Оптимізація відділеннь теж присутня


Походу банк зрозумів, що отримує непоганий прибуток від корпоративних клієнтів :P
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:57

  aanonimovic594 написав:
  sens написав:
  KVV написав:тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма :)

"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."

https://today.ua/481023-velikij-derzhav ... j-krayini/
Оптимізація відділеннь теж присутня


Походу банк зрозумів, що отримує непоганий прибуток від корпоративних клієнтів :P


Можна зробити як свого часу swedbank. Вони чесно визнали що не бажають мати клієнтів фізичних осіб, надали можливість достроково закрити рахунки без втрати відсотків. Зараз валюта під 0,01 відсоток
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:56

  WallNutPen написав:в Запорожье единственное отделение будет работать только до середины сентября, после чего на выход.

може десь є перелік відділень які пускають під ніж?
KVV
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:30

  WallNutPen написав:По крайней мере в Запорожье единственное отделение будет работать только до середины сентября, после чего на выход.

Цікаво, а по свої депо, що закінчуються пізніше, клієнтам куди пропонують звертатися, до ГО?
klug
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9443)
10.08.2025 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.