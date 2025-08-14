"Звертаємо Вашу увагу, що з 03.09.2025 набувають чинності зміни процентної ставки за залишками коштів на накопичувальній частині карткового рахунку ("Мої заощадження") у гривнях. Процентну ставку буде встановлено на рівні 0% річних."
KVV написав:тонкий гумор про 3те вересня від Ексіма
