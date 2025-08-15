в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору)
роздрібний є Ощад
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:39
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:23
Re: Укрексiмбанк
Знайдіть там Запоріжжя.
Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:41
