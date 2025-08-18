|
Укрексiмбанк
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:39
aanonimovic594 написав:sens
В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору)
роздрібний є Ощад
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:23
aanonimovic594 написав:
вище у посиланні на статтю там є відділення на закриття
Знайдіть там Запоріжжя.
aanonimovic594 написав:
В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:41
klug написав:
Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
коли?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:36
24589 написав: klug написав:
Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
коли?
Ще до повномаштабного гілка каталася на Ексім-бонусах і билася за відкриття преміальних карток, щоб вигрібати їх максимально. Сімба тоді влаштовувала скринінги та кастинги, бо вважала, що не кожен смерд достойний мати чудо-артефакт навіть за гроші чи депозит. Це був момент її максимального зближення з народом, коли прийшло багато роздрібних клієнтів.
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:58
24589 написав: aanonimovic594 написав:sens
В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору)
роздрібний є Ощад
Ну в цілому іншим банкам вдається іноді поєднувати
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:59
klug написав: aanonimovic594 написав:
вище у посиланні на статтю там є відділення на закриття
Знайдіть там Запоріжжя.
aanonimovic594 написав:
В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
Ахах, ну с приводу Запоріжжя краще у їх підтримки уточнити, а с приводу фіз осіб,тут вже як банк буде розвиватись та яку стратегію будуть обирати:wink:
