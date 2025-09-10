RSS
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:35

  klug написав:У кого залишилися тут депозитні картки у валюті з позитивними залишками - Сімба з 01.10 вирішила стригти по 500 грн/міс, якщо на картці залишок більший, ніж на депо.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html



триндець панове! :oops:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:29

  greenozon написав:такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!

Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:45

  klug написав:
  greenozon написав:такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!

Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.

Можна назвати експропріація. :shock:
  greenozon написав:
  klug написав:У кого залишилися тут депозитні картки у валюті з позитивними залишками - Сімба з 01.10 вирішила стригти по 500 грн/міс, якщо на картці залишок більший, ніж на депо.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html


триндець панове! :oops:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!


А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати.

Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
  ia7202 написав:Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую

А причину хоч озвучили?
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:
  klug написав:У кого залишилися тут депозитні картки у валюті з позитивними залишками - Сімба з 01.10 вирішила стригти по 500 грн/міс, якщо на картці залишок більший, ніж на депо.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html


триндець панове! :oops:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!


А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?


Похоже на тенденцию переизбытка валюты в банках: еще летом "Прокредит" ввел комиссию с клиента (0,25% в евро и 0,2% в баксах) за дни, когда общая сумма вкладов клиента в каждой из этих валют на текущих и ощадных счетах превышает 50т. евро или баксов
