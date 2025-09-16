|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:35
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16776
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1762 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:29
greenozon написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8913
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:45
klug написав: greenozon написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
Можна назвати експропріація.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:50
greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5988
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1905 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:53
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
-
ia7202
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 10.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:29
ia7202 написав:
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
А причину хоч озвучили?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:48
flysoulfly написав: greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
Похоже на тенденцию переизбытка валюты в банках: еще летом "Прокредит" ввел комиссию с клиента (0,25% в евро и 0,2% в баксах) за дни, когда общая сумма вкладов клиента в каждой из этих валют на текущих и ощадных счетах превышает 50т. евро или баксов
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:27
nord Почитали цей форум і розблокували. Питання закрите.
-
ia7202
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 10.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:20
nord Повторна ідентифікація.
-
ia7202
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 10.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|