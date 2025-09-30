flysoulfly написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?
А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
Сьогодні був у відділенні.
По вашим питанням:
- якщо на депо картці нуль, то знімати нічого не будуть, в мінус картку не загонять;
- віддалено закривати рахунки обіцяють десь через місяць через Дія підпис, як воно на справді буде... я б від цього банку не дуже чекав таких інновацій, по словам менеджерів краще прийти у відділення для закриття.
Сам сьогодні закрив депо рахунок та два з віртуальними картками (в гривні та доларі), що відкривав для каруселі, зі слів менеджерів все зникне з додатка через місяць. Залишив тільки рахунок, що використовувався для купівлі валютних ОВДП (для біржі, як його назвали працівники на словах), ще рік тому дуже гарно з ними працював, зараз зовсім нецікаво стало.
Цього рахунку я не бачу в застосунку.