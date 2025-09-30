RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:08

  klug написав:На додачу до новини вище про комісію з депо. карток. Якщо раптом хтось думав відкрити депо, щоб її уникнути, то мін. сума депо тепер 100к грн або 10к у валюті.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/zmini-umov-zaluchennyaprolongacii-za-vkladami-fizichnih-osib-15-09-2025.html

:mrgreen: 10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:44

  flysoulfly написав:10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок

Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.
klug
 
Повідомлень: 8925
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 06:32

  klug написав:
  flysoulfly написав:10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок

Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.

Це фізики на вихід
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:04

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:Це фізики на вихід


Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами
Tarasiy
 
Повідомлень: 30
З нами з: 11.03.10
Подякував: 12 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:04

  Tarasiy написав:
  sens написав:Це фізики на вихід


Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами

Включити автолонгацію треба
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:15

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:
  klug написав:У кого залишилися тут депозитні картки у валюті з позитивними залишками - Сімба з 01.10 вирішила стригти по 500 грн/міс, якщо на картці залишок більший, ніж на депо.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html

триндець панове! :oops:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!


А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?


А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 12:05

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?


А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?

Сьогодні був у відділенні.
По вашим питанням:
- якщо на депо картці нуль, то знімати нічого не будуть, в мінус картку не загонять;
- віддалено закривати рахунки обіцяють десь через місяць через Дія підпис, як воно на справді буде... я б від цього банку не дуже чекав таких інновацій, по словам менеджерів краще прийти у відділення для закриття.
Сам сьогодні закрив депо рахунок та два з віртуальними картками (в гривні та доларі), що відкривав для каруселі, зі слів менеджерів все зникне з додатка через місяць. Залишив тільки рахунок, що використовувався для купівлі валютних ОВДП (для біржі, як його назвали працівники на словах), ще рік тому дуже гарно з ними працював, зараз зовсім нецікаво стало.
Цього рахунку я не бачу в застосунку.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 32333435
