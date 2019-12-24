Інформаційна картка банку
Архів теми
Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52
Universal Bank
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк
Інформаційна картка банку
Архів теми
Universal Bank
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:43
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04
Додано: Суб 16 лип, 2022 00:09
Amethyst
чи є ліміт на безкоштовний переказ на моно?
В
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:56
Ну 100К перелітала нормально. Це ж внутрібанк
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:49
Проекту monobank виповнилося 5 років
Сьогодні нашому проекту monobank виповнилося 5 років!!
За цей час було реалізовано величезну кількість унікальних послуг, продуктів, сервісів для клієнтів. Про всі писати не будемо, це займе не одну годину ..
Згадаємо головне: благодійні Банки, завдяки яким із початку війни було зібрано понад 6 млрд. грн.
Чому згадали саме благодійні Банки?
Тому що хочемо разом з вами відсвяткувати день народження monobank
Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/proektu-mono ... ya-5-rokiv
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