Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:43
Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок
l_e_x
Повідомлень: 173
З нами з: 04.07.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:43
l_e_x написав:
Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок
20.11 з 22:00 до 23:30 проводились технічні роботи у застосунку, у зв'язку з чим вхід до нього був тимчасово недоступний. Зараз застосунок працює в штатному режимі 👌🏻
Ось тут ви можете слідкувати за анонсами
https://t.me/sense_community/194251
😉
Це телеграм спільнота, де є представники банку)
*Валерія 🐈⬛
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13218
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
Профіль
2
2
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:54
А игры с карточками больше не будет?
Arien
Повідомлень: 1276
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:18
Arien написав:
А игры с карточками больше не будет?
"Незабаром"
alibob
Повідомлень: 751
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 23 лис, 2025 18:25
moveton написав:
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
по Вайту 6211 зарахували в оборот для уникнення абонки
KVV
Повідомлень: 1461
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 23:36
KVV написав: moveton написав:
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
по Вайту 6211 зарахували в оборот для уникнення абонки
Для абонки я знаю, что засчитывают. Там это легко сразу проверяется. А вот в орехопрограмме может быть своя атмосфера. Там похоже, что нет, потому, что у меня было 6211 4 ноября, а предупреждение от аннулировании орехов пришло 10го. Да и в октябре было... Поэтому хотелось бы от офпреда точно услышать какую "любую покупку" в ней надо. А то ж там, пока не аннулируют, не узнаешь.
moveton
Повідомлень: 6200
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
Профіль
3
7
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1262
337711
П'ят 21 лис, 2025 20:35 nord
16
35062