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Обслуговування в українських
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Universal Bank

Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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2- Погане. Некомпетентне.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52

Universal Bank

гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк

Universal Bank — український банк, заснований у 1994 у Тернополі. З 2007 працює на всеукраїнському рівні.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Universal Bank
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46

  zoawlhxc написав:гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк


Перевод в ИБ универсала по номеру счету на монокарту был без комиссии.
Aps
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З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04

  dim.ua написав:З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?

В ИБ сделать перевод по номеру счета (ИБАН), это пройдет как внутрибанковский перевод, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:09

Amethyst
чи є ліміт на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах такого не бачу
dim.ua
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:56

  dim.ua написав:Amethyst
чи є ліміт на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах такого не бачу

Ну 100К перелітала нормально. Це ж внутрібанк
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:49

Проекту monobank виповнилося 5 років

Сьогодні нашому проекту monobank виповнилося 5 років!!

За цей час було реалізовано величезну кількість унікальних послуг, продуктів, сервісів для клієнтів. Про всі писати не будемо, це займе не одну годину ..

Згадаємо головне: благодійні Банки, завдяки яким із початку війни було зібрано понад 6 млрд. грн.

Чому згадали саме благодійні Банки?

Тому що хочемо разом з вами відсвяткувати день народження monobank

Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/proektu-mono ... ya-5-rokiv
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 08:41

Re: Universal Bank

Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 08:42

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Под такие %% вы ещё сомневаетесь продлевать ли?
lloydbanksua
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  lloydbanksua написав:
  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Под такие %% вы ещё сомневаетесь продлевать ли?

1.https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2.https://minfin.com.ua/deposits/stats
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