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Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банкUniversal Bank — український банк, заснований у 1994 у Тернополі. З 2007 працює на всеукраїнському рівні.Інформаційна картка банкуАрхів темиUniversal Bank
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zoawlhxc
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46
zoawlhxc написав:
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк
Перевод в ИБ универсала по номеру счету на монокарту был без комиссии.
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Aps
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:43
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
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dim.ua
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Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04
dim.ua написав:
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
В ИБ сделать перевод по номеру счета (ИБАН), это пройдет как внутрибанковский перевод, нашару
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Amethyst
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Додано: Суб 16 лип, 2022 00:09
Amethyst
чи є ліміт
на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах
такого не бачу
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dim.ua
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:56
dim.ua написав:Amethyst
чи є ліміт
на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах
такого не бачу
Ну 100К перелітала нормально. Це ж внутрібанк
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Amethyst
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:49
Сьогодні нашому проекту monobank виповнилося 5 років!!
За цей час було реалізовано величезну кількість унікальних послуг, продуктів, сервісів для клієнтів. Про всі писати не будемо, це займе не одну годину ..
Згадаємо головне: благодійні Банки, завдяки яким із початку війни було зібрано понад 6 млрд. грн.
Чому згадали саме благодійні Банки?
Тому що хочемо разом з вами відсвяткувати день народження monobank
Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/proektu-mono ... ya-5-rokiv
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Assistant_Portal
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:41
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
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tzeery608
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:42
tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Под такие %% вы ещё сомневаетесь продлевать ли?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:53
lloydbanksua написав: tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Под такие %% вы ещё сомневаетесь продлевать ли?
1.https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2.https://minfin.com.ua/deposits/stats
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