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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Universal Bank

Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Universal Bank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Они над вами издеваются :evil: бегите!
Amethyst
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  #<12
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