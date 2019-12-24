RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Universal Bank 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Они над вами издеваются :evil: бегите!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6882
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 02:27

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Держат только мазохисты. :lol:
nord
 
Повідомлень: 640
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 09:57

Депозит + обмін

Що в банку гарного окрім монобанк і кешбеку на проїздюа в додатку монобанк. Є їх ІБ,є валютні Ощадні. В цьому році обновив гривневу картку. Щось у відділенні для клієнтів саме Універсал є? В Моно закінчення депозит під 12%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:52

Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 07.03.2024 р. вступають в дію оновлені тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Змінюються тарифи на переказ коштів, прийом платежів в касі та ін. Докладніше ознайомитись зі змінами можна за посиланням https://bit.ly/3V2e5jP. З повагою, АТ « Універсал Банк».
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:16

Тип: Visa Platinum PrePrinted Chip

як без дзвінка в кц дізнатися тариф картки ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:06

Шановний Клієнте!
Відсьогодні вступає в дію вимога НБУ, що забороняє здійснювати перекази в сумі, що перевищують 150 000 гривень на місяць.
В частині лімітів на переказ Банк вимушений встановити обмеження на користування картками, номер яких починається на 402889. Для таких операцій рекомендуємо користуватися картками Monobank.
Для поповнення рахунку з карток 402889*** використовуйте переказ коштів за реквізитами IBAN, в дистанційному каналі Чат-бот.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 13:27

MAP account

Чи можу я завести з MAP на карту виза або мастер?
yverstiuk
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.05.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:13

Як отримати технічний доступ до рахунків, відкритий в Універсал банку через сторонній додаток "монобанк", розроблений під цей банк? Адже всі рахунки, відкриті через цей додаток, знаходяться в Універсалі, і всі кошти теж. Отже, повинна бути можливість розпоряджатися своїми рахунками і коштами через банк, оминаючи посередника. Як це можна зробити? На це точно повинна бути, зобов'язана існувати можливість.

А якщо представники моно чи універсалбанку заявляють, що рахунки, відкриті через моно - це " щось інше", тоді постає питання, на якій підставі ліва фірма відкриває рахунки, і є причиною для заяви в НБУ.
won
 
Повідомлень: 179
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:23

  won написав:Як отримати технічний доступ до рахунків, відкритий в Універсал банку через сторонній додаток "монобанк", розроблений під цей банк? Адже всі рахунки, відкриті через цей додаток, знаходяться в Універсалі, і всі кошти теж. Отже, повинна бути можливість розпоряджатися своїми рахунками і коштами через банк, оминаючи посередника. Як це можна зробити? На це точно повинна бути, зобов'язана існувати можливість.

А якщо представники моно чи універсалбанку заявляють, що рахунки, відкриті через моно - це " щось інше", тоді постає питання, на якій підставі ліва фірма відкриває рахунки, і є причиною для заяви в НБУ.

Ви можете отримати доступ до всіх рахунків відвідавши від-ня банку
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6882
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
