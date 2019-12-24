Universal Bank

Они над вами издеваются бегите!
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23
Додано: Нед 02 кві, 2023 02:27
Додано: Сер 25 жов, 2023 09:57
Депозит + обмін
Що в банку гарного окрім монобанк і кешбеку на проїздюа в додатку монобанк. Є їх ІБ,є валютні Ощадні. В цьому році обновив гривневу картку. Щось у відділенні для клієнтів саме Універсал є? В Моно закінчення депозит під 12%
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:52
Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 07.03.2024 р. вступають в дію оновлені тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Змінюються тарифи на переказ коштів, прийом платежів в касі та ін. Докладніше ознайомитись зі змінами можна за посиланням
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:16
Тип: Visa Platinum PrePrinted Chip
як без дзвінка в кц дізнатися тариф картки ?
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:06
Шановний Клієнте!
Відсьогодні вступає в дію вимога НБУ, що забороняє здійснювати перекази в сумі, що перевищують 150 000 гривень на місяць.
В частині лімітів на переказ Банк вимушений встановити обмеження на користування картками, номер яких починається на 402889. Для таких операцій рекомендуємо користуватися картками Monobank.
Для поповнення рахунку з карток 402889*** використовуйте переказ коштів за реквізитами IBAN, в дистанційному каналі Чат-бот.
Додано: Чет 01 тра, 2025 13:27
MAP account
Чи можу я завести з MAP на карту виза або мастер?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:13
Як отримати технічний доступ до рахунків, відкритий в Універсал банку через сторонній додаток "монобанк", розроблений під цей банк? Адже всі рахунки, відкриті через цей додаток, знаходяться в Універсалі, і всі кошти теж. Отже, повинна бути можливість розпоряджатися своїми рахунками і коштами через банк, оминаючи посередника. Як це можна зробити? На це точно повинна бути, зобов'язана існувати можливість.
А якщо представники моно чи універсалбанку заявляють, що рахунки, відкриті через моно - це " щось інше", тоді постає питання, на якій підставі ліва фірма відкриває рахунки, і є причиною для заяви в НБУ.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:23
Ви можете отримати доступ до всіх рахунків відвідавши від-ня банку
