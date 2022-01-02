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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Фамільний

Банк Фамільний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Банк Фамільний 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2017 00:25

Банк Фамільний

прикольная банка, на сайте даже нет пункта ДЕПОЗИТЫ
судя по всему они их вообще не принимают
кто с ними имел\имеет дело?

Банк Фамільний — працює на ринку фінансових послуг з 1991 року. Приватне акціонерне товариство кінцевими бенефіціарами якого є Борис Комісарук, Ольга Грач. Комісарук та Грач — власники сайту UKR.NET

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Банк Фамільний
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:05

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https://www.fbank.com.ua/index.php?p=26
отримуємо 22%
але забираємо 2 тижні , не забуваємо про ліміт в 100 000 грн + 1 день ще відсотки на 56000 грн мінімум
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:33

Порядок внесення вкладу вкладником: шляхом перерахування коштів із поточного рахунку, відкритого у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на депозитний рахунок, зазначений у депозитному договорі


Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта:в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми

Порядок повернення вкладу банком : шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Видача готівки з рахунку клієнта:
в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми
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