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Обслуговування в українських
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Банк Фамільний

Банк Фамільний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Банк Фамільний 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2017 00:25

Банк Фамільний

прикольная банка, на сайте даже нет пункта ДЕПОЗИТЫ
судя по всему они их вообще не принимают
кто с ними имел\имеет дело?

Банк Фамільний — працює на ринку фінансових послуг з 1991 року. Приватне акціонерне товариство кінцевими бенефіціарами якого є Борис Комісарук, Ольга Грач. Комісарук та Грач — власники сайту UKR.NET

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Банк Фамільний
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:05

deneg net
https://www.fbank.com.ua/index.php?p=26
отримуємо 22%
але забираємо 2 тижні , не забуваємо про ліміт в 100 000 грн + 1 день ще відсотки на 56000 грн мінімум
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:33

Порядок внесення вкладу вкладником: шляхом перерахування коштів із поточного рахунку, відкритого у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на депозитний рахунок, зазначений у депозитному договорі


Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта:в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми

Порядок повернення вкладу банком : шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Видача готівки з рахунку клієнта:
в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:29

  J написав:Порядок внесення вкладу вкладником: шляхом перерахування коштів із поточного рахунку, відкритого у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на депозитний рахунок, зазначений у депозитному договорі


Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта:в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми

Порядок повернення вкладу банком : шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Видача готівки з рахунку клієнта:
в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми


По-перше,ви можете самостійно у відділенні уточнити , тарифи на безготівкові зарахування , в тарифах їх немає , по-друге платіжне доручення більше 100к в кліент-банк всього 12 грн , по-третє , як ви готові підтвердити суму в 1000 000 для її зарахування :mrgreen:
можете зранку набрати відділення або самостійно підїхати , якщо зможете безперешкодно завести на рахунок 1000 000 грн , о це буде квест :P
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:51

Фінмоніторинг

Для походження коштів підійде ОК-7 з дії
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:58

Re: Банк Фамільний

Я дуб дубом стосовно цього банку, але розкажіть стосовно НПС "ФлешПей", вони раніше якщо не помиляюсь дуже не погано заробляли на цьому надаючи послуги обробки платежів у банкоматах, і чому закрили НПС?
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:43

aanonimovic594
Банк продовжує заробляти на тому ж, на чому заробляв.
Наскільки я розумію, через зміну законодавства та ринку робить це виключно в рамках банківської ліцензії, платіжна система йому не потрібна.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:33

  vasyatko написав:aanonimovic594
Банк продовжує заробляти на тому ж, на чому заробляв.
Наскільки я розумію, через зміну законодавства та ринку робить це виключно в рамках банківської ліцензії, платіжна система йому не потрібна.


Дякую, але цікаво було би дізнатись стосовно платіжки, і чим вони займались
aanonimovic594
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