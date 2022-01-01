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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:37
M-Audio написав:
А що зі стежкою з Привату? Зламали? Вона, начебто, є, але виглядає дивно, і шаблон зник. Пробний платіж за кілька хвилин не дійшов.
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
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novichok
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Додано: Сер 15 тра, 2024 18:40
novichok написав:
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.
А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?
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M-Audio
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:09
M-Audio написав: novichok написав:
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.
А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?
рахується кожен день коли є більше(+1 коп) 10К(5%) та 100К(7%)
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Amethyst
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:37
WTF?
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов"
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:07
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:16
flysoulfly написав:
WTF?
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов"
Удалите приложение и установите снова.
Мне в тп так посоветовали и счета появтлись.
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Feh14
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:24
Feh14 написав: flysoulfly написав:
WTF?
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов"
Удалите приложение и установите снова.
Мне в тп так посоветовали и счета появтлись.
та уже само появились.
Но тода ощутил реальный душевный дискомфорт
Вот так, когда понадобится срочно - а там 'ОПА
!
Надьожный банк.
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flysoulfly
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