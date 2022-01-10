RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:13

  IDAN написав:
  ignorabimus написав:Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?

Я замовив 10 травня, і тиша досі.


Така тиша означає відмову
Navegantes
 
Повідомлень: 247
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:46

  Navegantes написав:
  IDAN написав:
  ignorabimus написав:Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?

Я замовив 10 травня, і тиша досі.


Така тиша означає відмову
Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:53

  Amethyst написав:Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (

Підтверждую, у мене саме такий досвід. Картка є, ліміту немає.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 28.04.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 03:44

«Unex Bank» встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку у розмірі 50 000₴ всім клієнтам Банку, незалежно від «рівня ризику».

От, що значить бути на крок попереду конкурентів у 2025. Чекаємо, коли інші почнуть наслідувати цей прогресивний приклад.
klug
 
Повідомлень: 8822
З нами з: 18.08.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 07:17

Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:41

  klug написав:
«Unex Bank» встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку у розмірі 50 000₴ всім клієнтам Банку, незалежно від «рівня ризику».

От, що значить бути на крок попереду конкурентів у 2025. Чекаємо, коли інші почнуть наслідувати цей прогресивний приклад.


так і до 5000 можна скотитсь
на МІСЯЦЬ :)
greenozon
 
Повідомлень: 16607
З нами з: 01.06.14
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:52

Re: Юнекс Банк

Мабуть там вже працює куратор пишного рагулятора.
На новий процесінг ще не переходять?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:41

Re: Юнекс Банк

Кто-нибудь пробовал оплатить коммуналку в приложении, кешбек начисляется?
акет
 
Повідомлень: 260
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:48

  Solar_simfi написав:Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?

Почав погрожувати за перевищення лімітів в анкеті (!). До уваги приймають паспорт , код та справки ок-5,7. Жодні розписки про дарування або мікрозайм до уваги не береться
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18124
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:02

Відкриття рахунку

Підкажіть, відкриття рахунку ФОП, я правильно розумію, тільки оффлайн? :?:

Відкрити рахунок ФОП онлайн
Наразі ми працюємо над повністю дистанційною процедурою відкриття банківського рахунку ФОП. А поки ця робота триває, ти можеш скористатися зручною онлайн-формою та залишити заявку на відкриття рахунку.
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 25.10.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum, Water і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1 ... 16, 17, 18
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
173 87609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 чер, 2025 17:40
Driver
Банк Глобус 1 ... 174, 175, 176
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1750 760652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 чер, 2025 14:58
novichok
Банк Кредит Дніпро 1 ... 34, 35, 36
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
355 158099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 чер, 2025 12:14
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14414)
18.06.2025 21:46
Ринок ОВДП (8823)
18.06.2025 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.