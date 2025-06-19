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#<1 ... 2850285128522853 Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53 akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці

В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиціВ крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок The_Rebel

Повідомлень: 749 З нами з: 01.06.19 Подякував: 94 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53 akurt написав: Що там, досі сняться недосяжні $500К?

То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.



А ось цікаве питання до пана Флаймана.

Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.

Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?

Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку? Що там, досі сняться недосяжні $500К?То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.А ось цікаве питання до пана Флаймана.Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку?

система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь flyman

Повідомлень: 39789 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27 flyman написав: система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь

Шикарна відповідь!

Бомба!

Правда невідомих там - в його рівняннях - ДЛЯ МЕНЕ вже давно немає. Всі роз"язки невірні.

Хоча особисто я - витратив свій вільний час - з вересня 2018 року - саме йому персонально (!) весь час надавав варіанти вірних рішень.

Жодного разу не послухав. Тому накрилися "мідним тазом" всі його "кавалірки" з усіма орендарями - запланованими - наркоманами... Шикарна відповідь!Бомба!Правда невідомих там - в його рівняннях - ДЛЯ МЕНЕ вже давно немає. Всі роз"язки невірні.Хоча особисто я - витратив свій вільний час - з вересня 2018 року - саме йому персонально (!) весь час надавав варіанти вірних рішень.Жодного разу не послухав. Тому накрилися "мідним тазом" всі його "кавалірки" з усіма орендарями - запланованими - наркоманами... akurt

Повідомлень: 10998 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2850285128522853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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