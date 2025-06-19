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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53

akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці :)
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53

  akurt написав:Що там, досі сняться недосяжні $500К?
То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.

А ось цікаве питання до пана Флаймана.
Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.
Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?
Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку?

система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27

  flyman написав:система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь

Шикарна відповідь!
Бомба!
Правда невідомих там - в його рівняннях - ДЛЯ МЕНЕ вже давно немає. Всі роз"язки невірні.
Хоча особисто я - витратив свій вільний час - з вересня 2018 року - саме йому персонально (!) весь час надавав варіанти вірних рішень.
Жодного разу не послухав. Тому накрилися "мідним тазом" всі його "кавалірки" з усіма орендарями - запланованими - наркоманами...
akurt
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