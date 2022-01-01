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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 чер, 2025 07:33
sens написав: Solar_simfi написав:
Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?
Почав погрожувати за перевищення лімітів в анкеті (!). До уваги приймають паспорт , код та справки ок-5,7. Жодні розписки про дарування або мікрозайм до уваги не береться
Тоді Вам в Агропросперіс. Там приймають до уваги навіть квитанцію про отримання Вами коштів в іншому банку.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 08:46
Нагадайте, будь ласка, якщо завести на юнекс по р2р та зразу відправити ІВАН тех овера не буде?
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novichok
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:24
novichok написав:
Нагадайте, будь ласка, якщо завести на юнекс по р2р та зразу відправити ІВАН тех овера не буде?
хз,
Але я б дочекався проведення, поглядаючи в аппку
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Додано: Суб 21 чер, 2025 20:25
Питання до тих, хто онлайн оформляв кредитну картку Smart. Комусь дали кредитний ліміт? Чи відмовляють усім підряд?
У дебетовому варіанті вона не цікава від слова "Зовсім"
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Додано: Суб 21 чер, 2025 21:35
Искатель написав:
Питання до тих, хто онлайн оформляв кредитну картку Smart. Комусь дали кредитний ліміт? Чи відмовляють усім підряд?
У дебетовому варіанті вона не цікава від слова "Зовсім"
Мені взагалі не дали,навідь дебетову.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 12:06
Искатель написав:
Комусь дали кредитний ліміт? Чи відмовляють усім підряд?
Вже 3 тижні у глибокій спячці, після подання заяви через додаток. Вивести не можу навіть через гарячу лінію.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 12:24
Искатель написав:Питання до тих, хто онлайн оформляв кредитну картку Smart. Комусь дали кредитний ліміт? Чи відмовляють усім підряд?
У дебетовому варіанті вона не цікава від слова "Зовсім"
Дали.оформлював ще 8травня
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lamal
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Додано: Пон 23 чер, 2025 15:06
Мене кура по телефону майже місяць обробляла. Подали заявку в телефонному режимі, сказала чекати рішення 3 дні. Через 3 дні тиша, через тиждень нагадав про себе, сказала чекати. Вже 5 тижнів пройшло, кура вже не відповідає. Схоже навіть дебетову карту не дадуть
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