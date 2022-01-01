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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:22

  Feh14 написав:
  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?

Мне в Тг ответили:
"Для закриття картки або рахунку потрібно заповнити заяву. Якщо бажаєте, я можу підготувати її для Вас. Після заповнення Ви зможете надіслати заяву в чат, і ми оперативно передамо її на опрацювання."

Зате якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому), і кінців не знайти... :evil: неадеквати.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:51

СЕП

До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27

  Solar_simfi написав:До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...

Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:50

  Solar_simfi написав:До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...


там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі
Востаннє редагувалось aanonimovic594 в Нед 03 сер, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:52

  Feh14 написав:
  Solar_simfi написав:До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...

Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.


Закриття рахунку відбувається у них скоріш за всього що вручну, коли проводиться звичайна банківська ревізія карток, і потім вже і закриваються рахунки спеціалістами, і так Ваш рахунок скоріш за всього що просто не було помічено при ревізії, рекомендую краще звернутись до них у відділення для закриття в такому разі, або спробувати все-ж заповнити заяву в режимі онлайн
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:08

Re: Юнекс Банк

  aanonimovic594 написав:Закриття рахунку відбувається
Я замовив пдф-шаблон через саппорт у вайбері. Там були вже вказані всі мої реквізити, номер рахунку.. Підписав КЕПом через Дію pdf.asice і повернув
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38

  won написав:якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому
це щось новенке :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 03:10

  flysoulfly написав:
  won написав:якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому
це щось новенке :shock:

Мені так закрили в кінці 2024 року - мабуть, пам'ять в себе звільняли від неактивних рахунків - то захопили під закриття і рахунок (картковий), по якому була оплата ще влітку чи восени того ж року. Ну тобто дурниця якась. Місце в базі даних в них закінчилось, чи що, але от реально все повидаляли і коли було звернення до них у січні - сказали, що й виписок ніяких надати не можуть, бо все вже закрито і видалено.
won
 
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