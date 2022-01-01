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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:34

  aanonimovic594 написав:там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі

В даному випадку версія СЕП до ручної обробки значення не має. Всі банки працюють в онлайн СЕП 4.0 ще з 1 квітня 2023-го. Але там не має вимог то банківських процедур, якщо не помиляюся, діє стара норма 3 банківських дні.

Інше, питання, це СЕП-4.1, який банки мають обов'язково запровадити до 7 серпня. НБУ зобов'язав банки забезпечити можливість миттєвих платежів тими самим способом, що і звичайних. Тобто якщо є в мобільному додатку можливість відправити платіж, то він має мати можливість відправлятися і як миттєвий, в якому на всі процедури (внутрибанк відправника, СЕП, внутрибанк отримувача) надається 10 секунд.

Підозрюю, що до 7 серпня не всі встигнуть. Чи буде НБУ публічно пороти банки за це, чи дасть їм ще трохи часу, незабаром побачимо.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:49

Re: Сеп

До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:20

Re: Юнекс Банк

На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:17

  1finanсier написав:До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.


Це фіча від розробника каповей, треба телефонувати саме до них і вияснювати
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:17

  vasyatko написав:
  aanonimovic594 написав:там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі

В даному випадку версія СЕП до ручної обробки значення не має. Всі банки працюють в онлайн СЕП 4.0 ще з 1 квітня 2023-го. Але там не має вимог то банківських процедур, якщо не помиляюся, діє стара норма 3 банківських дні.

Інше, питання, це СЕП-4.1, який банки мають обов'язково запровадити до 7 серпня. НБУ зобов'язав банки забезпечити можливість миттєвих платежів тими самим способом, що і звичайних. Тобто якщо є в мобільному додатку можливість відправити платіж, то він має мати можливість відправлятися і як миттєвий, в якому на всі процедури (внутрибанк відправника, СЕП, внутрибанк отримувача) надається 10 секунд.

Підозрюю, що до 7 серпня не всі встигнуть. Чи буде НБУ публічно пороти банки за це, чи дасть їм ще трохи часу, незабаром побачимо.


ну не знаю, я думав що 3.9 вручну працює, а 4.0 вже автоматично
aanonimovic594
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