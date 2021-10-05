RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 21:07

намагався перекинути відсотки що зайшли на еко-гаманець на свою картку - помилка, спробуйте пізніше. спілкування із підтримкою. перевірте інтернет. перевстановіть застосунок. карткою не користувався останнім часом. після кількох запитів до чату нарешті знайшовся хтось толковий і побачив що рахунок заблокований фінмоніторінгом. шіт хеппендс. спробував перекинути з картки трохи грошей на інший банк - теж помилка. невже так складно у застосунку відобразити що рахунок заблоковано щоб клієнт не витрачав час на вирішення ребусів? це якесь дно. ну і вішенка на тортику - пензлюй до відділення із документами доводити що ти не верблюд... подивився історію - 5 разів скидав гроші з еко-гаманця на картку, а от 6й раз вже банк вирішив що це занадто жирно і заблокували рахунок.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 23:37

Re: UGB еко банк країни

Як банк пільговий період рахує по Еко-кредитці, 70+3 дня з дати першої витрати і до повного погашення?
04.06 мав першу витрату, пільговий до 15.08. 23.07 повністю погасився, платіж провели 25.07. Вийшов в нуль, пільговий мав би заново рахуватись.
Сьогодні зробив платіж, пільговий знову до 15.08, а не образно до 17.10. Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 23:51

Re: UGB еко банк країни

  ternofond написав:Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?

саме так. чекайте дня 2 і повинно оновити ліміт.

Доречі після повного погашення краще почекати теж дня 2 щоб погашення пройшло по рахунку.
foxluck
 
Повідомлень: 559
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1762 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
