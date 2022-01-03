Юнекс Банк
Додано: Суб 23 сер, 2025 23:30
Не можу знайти в додатку де відображається кішміш.
Він підключений, але де його знайти ніяк не второпаю. Підкажіть будь ласка
swan forever
Додано: Нед 24 сер, 2025 06:48
Тапаєте на картку. Розділ кешбек зразу над останніми операціями по карті
Hemi
Додано: Нед 24 сер, 2025 14:59
Заходите на карту и снизу будет информация по накопленному кешбеку.
lloydbanksua
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26
Начал пользоваться смарт картой.
КЛ пока нет, забросил немного своих. Сделал две тестовые покупки на ПОСтерминалах. ПАШСМС сказали сумму кишмиша и остаток средств В приложении обе операции крутятся "в обработке" и в поле кэшбэка ничего. Техмороз сказала удалить и переустановить приложение. Сделал, всё по-старому. Она сказала, шо передаст вопрос куда-то там. Жду. Что это может быть? Кто-нибудь уже сталкивался?
swan forever
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:31
На гарячій лінії сидить студент-нікчема
flysoulfly
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:09
greenozon
Додано: Пон 01 вер, 2025 18:54
Та ну нахєр.Забере ще...
посетитель
Додано: Пон 01 вер, 2025 21:15
Учитывая то, что тут также есть "Кешбек", как у Изи и Абанка, то да, стрёмно.
lloydbanksua
Додано: Пон 01 вер, 2025 23:24
Так і я про теж.Дуже зручно - набрати грошей, а потім повернути за мінусом 30%, через декілька місяців.Тим більше коли у банка потреба в грошах.
посетитель
