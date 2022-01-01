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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50
В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:17
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:38
Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:21
Re: Юнекс Банк
Обращаюсь к сообществу за советом. К сожалению, столкнулся с очень неприятной ситуацией с этим недобанком.
Ситуация следующая: пользуюсь кредитной картой ТП Смарт с июня 2025 года, все было ок, проблемы начались в мае 2026 года. Пришло уведомление на вайбер - мол, вы не сплатили ОМП 600 грн (от 20к лимита), и это при том, что ОМП рекомендуется оплачивать до 25 числа 2-го месяца льготного периода, а смс пришла в 1-й месяц льготного периода, а именно 20 мая. Трата была 29 апреля, провелась эта трата по счету 01.05.26 (это видно по выписке), соответственно от этой даты и начинается льготный период, т.е. в мае (так постоянно делал оплату в последний/предпоследний день, проходило следующим месяцем, все было ок). Связался с поддержкой, подтвердили, что это технический сбой приложение, обещали разобраться (в приложении тоже показывало, что действует до 25.06.26 года).
01.06.26 обнаружил в приложении просрочку в виде 1182 грн, сказать, что был в шоке - ничего не сказать. По факту, до сегодняшнего дня, связываюсь с поддержкой каждый день, говорят, что у меня просрочка и при этом подтверждают, что у меня действует льготный период до конца июня. Вот как этот маразм можно комментировать? Постоянно звонит робот за "просрочку", звонил и отдел работы с просроченной задолженностью.
Естественно, нагадили в убки, что у меня просрочка в виде 600 грн.
Может кто посоветует, что делать? Так как обращение в поддержку банка совершенно никакого результата не даёт.
Видимо остаётся только писать жалобу в НБУ.
Всё скриншоты переписок, уведомлений от банка и с приложения могу предоставить.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:54
Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:25
Re: Юнекс Банк
Нынешний НБУ сейчас с большой вероятностью пошлет нах...в смысле суд сказав что это сугубо ваши личные проблемы.
Но попробовать стОит.
Дайте тут знать чем закончится.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 12 чер, 2026 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:26
Re: Юнекс Банк
На сайті в умовах кредитної картки Smart банк пише:
"Обов’язковий мінімальний платіж - це мінімальна сума, яку обов’язково необхідно вносити на рахунок кредитної картки до 25 числа кожного місяця (поза межами пільгового періоду), окрім місяця початку використання кредитних коштів. Таким чином, за наявності заборгованості ти щомісячно можеш вносити на картку будь-яку суму, але не меншу за обов‘язковий мінімальний платіж"
"Обов’язковий мінімальний платіж розраховується кожного першого робочого дня місяця та надсилається клієнтові в СМС за номером фінансового телефону, що був вказаний в анкеті при оформленні кредитної картки"
Ви отримували повідомлення від банку про ОМП, який потрібно було внести до 25/05?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:17
Була аналогічна ситуація. Але я 2 червня після останнього попередження від банку сплатив ОМП за минулий місяць, який зменшив тіло кредиту, тобто ніяких санкцій з боку банку за просрочку не було. І рейтинг в УБКІ відновився.
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