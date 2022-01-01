Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:21

Обращаюсь к сообществу за советом. К сожалению, столкнулся с очень неприятной ситуацией с этим недобанком.

Ситуация следующая: пользуюсь кредитной картой ТП Смарт с июня 2025 года, все было ок, проблемы начались в мае 2026 года. Пришло уведомление на вайбер - мол, вы не сплатили ОМП 600 грн (от 20к лимита), и это при том, что ОМП рекомендуется оплачивать до 25 числа 2-го месяца льготного периода, а смс пришла в 1-й месяц льготного периода, а именно 20 мая. Трата была 29 апреля, провелась эта трата по счету 01.05.26 (это видно по выписке), соответственно от этой даты и начинается льготный период, т.е. в мае (так постоянно делал оплату в последний/предпоследний день, проходило следующим месяцем, все было ок). Связался с поддержкой, подтвердили, что это технический сбой приложение, обещали разобраться (в приложении тоже показывало, что действует до 25.06.26 года).

01.06.26 обнаружил в приложении просрочку в виде 1182 грн, сказать, что был в шоке - ничего не сказать. По факту, до сегодняшнего дня, связываюсь с поддержкой каждый день, говорят, что у меня просрочка и при этом подтверждают, что у меня действует льготный период до конца июня. Вот как этот маразм можно комментировать? Постоянно звонит робот за "просрочку", звонил и отдел работы с просроченной задолженностью.

Естественно, нагадили в убки, что у меня просрочка в виде 600 грн.

Может кто посоветует, что делать? Так как обращение в поддержку банка совершенно никакого результата не даёт.

Видимо остаётся только писать жалобу в НБУ.

Всё скриншоты переписок, уведомлений от банка и с приложения могу предоставить.