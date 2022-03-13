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Шахраї обманюють українців
навіть під час війни: нові...

Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:49

Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові...

Пропонуємо до обговорення:
Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.

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Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові \"схеми\"
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:22

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.

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Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові "схеми"

Коллега отказался от стационарной связи Укртелекома больше пяти лет назад. В этом месяце... та-дамм... ему пришел на Вайбер счет от Укртелекома за услуги связи в размере 126 гривен.
Дозвониться с претензией до бизнес-империи Гудка в военное время не представляется возможным.
antey1969
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