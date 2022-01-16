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Як увімкнути сповіщення про
повітряну тривогу від Google...

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:48

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...

Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з тривалими бомбардуваннями мирного населення в країні з боку російських загарбників, компанія Google запустила на всіх Android-смартфонах в Україні систему повітряної тривоги.

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Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:49

Нічього не працює повідомлень немає
mcrainvoinovka
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:13

На древнем китайфоне с алиэкспресс для китайского рынка, на 5 андроиде, где уже даже не все приложения устанавливаются - работает (само включилось)
На относительно новых официальных устройствах - не, не слышали
Вкладчик1234
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