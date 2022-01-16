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Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:48
Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з тривалими бомбардуваннями мирного населення в країні з боку російських загарбників, компанія Google запустила на всіх Android-смартфонах в Україні систему повітряної тривоги.
Дивися повний текст Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах
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R2
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:49
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mcrainvoinovka
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Додано: Сер 16 бер, 2022 14:13
На древнем китайфоне с алиэкспресс для китайского рынка, на 5 андроиде, где уже даже не все приложения устанавливаются - работает (само включилось)
На относительно новых официальных устройствах - не, не слышали
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