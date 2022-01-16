Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:48
Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з тривалими бомбардуваннями мирного населення в країні з боку російських загарбників, компанія Google запустила на всіх Android-смартфонах в Україні систему повітряної тривоги.
Дивися повний текст
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах
R2
Робот новин
Повідомлень: 97683
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:49
Нічього не працює повідомлень немає
mcrainvoinovka
Повідомлень: 1
З нами з: 16.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:13
На древнем китайфоне с алиэкспресс для китайского рынка, на 5 андроиде, где уже даже не все приложения устанавливаются - работает (само включилось)
На относительно новых официальных устройствах - не, не слышали
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 16133
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4466 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:41
Є. Всё працює. Сьогодни була по Запоріжжю. Повітряна тривога. Справді. Спочатку прийшло на телефон.
maximus270881
Повідомлень: 1
З нами з: 17.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:59
Не работает, как исправить?
iriska1384
Повідомлень: 2
З нами з: 04.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 07:01
Я вимкнула сповіщення. Як тепер додати? Не отримала відповідь
varencova87
Повідомлень: 1
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:48
varencova87
Ви можете включити сповіщення в налаштуваннях телефона -
https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=uk
З повагою,
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 3284
З нами з: 14.09.13
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1874 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 кві, 2022 07:30
Чому я не отримую таких сповіщень про повітряну тривогу?
julia28shost
Повідомлень: 1
З нами з: 02.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 кві, 2022 21:56
Как включить оповещения тревоги.Я случайно выключил
lexi19821709
Повідомлень: 1
З нами з: 13.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор