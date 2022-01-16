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Як увімкнути сповіщення про
повітряну тривогу від Google...

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:48

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...

Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з тривалими бомбардуваннями мирного населення в країні з боку російських загарбників, компанія Google запустила на всіх Android-смартфонах в Україні систему повітряної тривоги.

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Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:49

Нічього не працює повідомлень немає
mcrainvoinovka
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:13

На древнем китайфоне с алиэкспресс для китайского рынка, на 5 андроиде, где уже даже не все приложения устанавливаются - работает (само включилось)
На относительно новых официальных устройствах - не, не слышали
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:41

Є. Всё працює. Сьогодни була по Запоріжжю. Повітряна тривога. Справді. Спочатку прийшло на телефон.
maximus270881
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:59

Не работает, как исправить?
iriska1384
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 07:01

Я вимкнула сповіщення. Як тепер додати? Не отримала відповідь
varencova87
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:48

varencova87 Ви можете включити сповіщення в налаштуваннях телефона - https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=uk

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 07:30

Чому я не отримую таких сповіщень про повітряну тривогу?
julia28shost
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:56

Как включить оповещения тревоги.Я случайно выключил
lexi19821709
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