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Nestle відмовилася йти з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у Twitter.
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R2
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:54
тогда пусть нестле идет за российским кораблем
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ruslan42212
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:37
Может тогда послать нестле с Украины ?
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gretzky_vic
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