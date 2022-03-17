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Nestle відмовилася
йти з Росії

Nestle відмовилася йти з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:54

Nestle відмовилася йти з Росії

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Про це він повідомив у Twitter.

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Nestle відмовилася йти з Росії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:54

тогда пусть нестле идет за российским кораблем
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:37

Может тогда послать нестле с Украины ?
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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