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Окупанти вже вкрали для Криму
води на 620 мільйонів...

Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:00

Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

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Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:00

Прямо у Украины украли воды. Автор хочет сказать, что до войны нам Чёрное море за эту воду платило 32 ляма в сутки?
moveton
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