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Бізнесу на час війни
видаватимуть кредити під 0% -...

Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 03:11

Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% -...

Пропонуємо до обговорення:
На час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.

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Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 03:13

Дайте лінк куди та на яких умовах звертатися за кредитом? Одні порожні обіцянки
agcsc
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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