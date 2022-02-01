На час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.
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Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський
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Додано: Суб 19 бер, 2022 03:11
Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% -...
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Дивися повний текст
Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський
Додано: Суб 19 бер, 2022 03:13
Дайте лінк куди та на яких умовах звертатися за кредитом? Одні порожні обіцянки
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