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Epic Games пожертвує Україні
весь дохід від нового...

Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 00:10

Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 00:10

Пусть закрывают бизнес в Украине. Свято место пусто не бывает - найдутся кто займет их нишу. Пусть сидят в кацапии.
alfa332017
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