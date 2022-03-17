Про це повідомляє прес-служба компанії.
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Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite
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Додано: Пон 21 бер, 2022 00:10
Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового...
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Дивися повний текст
Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite
Додано: Пон 21 бер, 2022 00:10
Пусть закрывают бизнес в Украине. Свято место пусто не бывает - найдутся кто займет их нишу. Пусть сидят в кацапии.
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