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Як здійснюється примусове
вилучення майна під час...

Як здійснюється примусове вилучення майна під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 06:26

Як здійснюється примусове вилучення майна під час...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, чи можуть в нинішніх реаліях конфіскувати майно в українців розповів юрист.

Дивися повний текст
Як здійснюється примусове вилучення майна під час воєнного стану, і чи можна його повернути
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 06:26

А если ВСУ отняли автомобиль без офоимления и выдачи каких либо документов тогда как быть. Получаеться беспредел?
homeval_66
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:23

Re: Як здійснюється примусове вилучення майна під час...

Получается ДА
avtozvuk1977
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