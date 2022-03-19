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Як отримати компенсацію за
прихисток переселенців:...

Як отримати компенсацію за прихисток переселенців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:09

Як отримати компенсацію за прихисток переселенців:...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України.

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Як отримати компенсацію за прихисток переселенців: інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:10

Это чтоб компенсировать фиксированные платежи на 3к мне понадобится 3-4 человека на 3к в Киеве. А чтоб компенсировать счетчики летом - еще парочка, как минимум. Зимой же понадобится удвоить количество. Но износ при такой эксплуатации эти деньги уже никак не комменсируют.
В общем, платеж вспомагательный, а не компенсационный. Может и правильно - чтоб не нажился никто. Не автобусами же вселять.
hydro_yus
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:34

  hydro_yus написав:Это чтоб компенсировать фиксированные платежи на 3к мне понадобится 3-4 человека на 3к в Киеве. А чтоб компенсировать счетчики летом - еще парочка, как минимум. Зимой же понадобится удвоить количество. Но износ при такой эксплуатации эти деньги уже никак не комменсируют.
В общем, платеж вспомагательный, а не компенсационный. Может и правильно - чтоб не нажился никто. Не автобусами же вселять.

Чозабред? -- фиксированные платежи от появления поселенцев в квартире вообще не зависят -- как и отопление (если, конечно, "лишние" комнаты не заколоченны). Растут свет/вода/газ -- и чтобы тут за 457 выйти -- нужно сильно постараться. -- так что тут и какое-никакое питание включено.
_hunter
 
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