Уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України.
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Як отримати компенсацію за прихисток переселенців: інструкція
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:09
Як отримати компенсацію за прихисток переселенців:...
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Як отримати компенсацію за прихисток переселенців: інструкція
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:10
Это чтоб компенсировать фиксированные платежи на 3к мне понадобится 3-4 человека на 3к в Киеве. А чтоб компенсировать счетчики летом - еще парочка, как минимум. Зимой же понадобится удвоить количество. Но износ при такой эксплуатации эти деньги уже никак не комменсируют.
В общем, платеж вспомагательный, а не компенсационный. Может и правильно - чтоб не нажился никто. Не автобусами же вселять.
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:34
Чозабред? -- фиксированные платежи от появления поселенцев в квартире вообще не зависят -- как и отопление (если, конечно, "лишние" комнаты не заколоченны). Растут свет/вода/газ -- и чтобы тут за 457 выйти -- нужно сильно постараться. -- так что тут и какое-никакое питание включено.
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